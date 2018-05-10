Arda'ya verilen ceza Engin Baytar'a bile verilmemişti

Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezası açıklandı.

PFDK tarafından 16 maç cezaya çarptırılan yıldız futbolcu hakkında verilen bu karar tartışmalara neden oldu.

HAKEMİ TARTAKLAYAN ENGİN'E BİLE 11 MAÇ CEZA VERİLMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Engin Baytar, G.Saray ile F.Bahçe arasında oynanan Türkiye Kupası final maçında hakem Cüneyt Çakır'ı yakasından tutup tartaklamış, 4. hakeme küfür etmiş ve tribünlere hareket çekmişti. PFDK, o dönem Engin'e 11 maç ceza vermişti.

PFDK'nın Engin Baytar hakkında yaptığı açıklama şöyleydi:

1-İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 8 maç

2-Müsabaka hakemine yönelik sözleri nedeniyle 1 maç

3-İhraç sonrası taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç

4-Müsabakanın 4. Hakemine yönelik sözleri nedeniyle 1 maç ceza verilmiştir.

PFDK'NIN ARDA AÇIKLAMASI

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.