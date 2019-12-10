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Arda'nın Galatasaray'a dönüş yolu kapandı

Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın, yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edilmişti. Ancak Terim'in, bu transferi veto ettiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Arda'nın Galatasaray'a dönüş yolu kapandı
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Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi hiç beklenmedik bir gelişme yaşanmış, uzun süredir Fatih Terim'le konuşmayan Arda Turan, tecrübeli teknik adamın elini öperek aradaki buzları eritmişti. 

32 yaşındaki futbolcunun yaptığı bu hareket sonrası "Galatasaray dönüyor" söylentileri artsa da Terim'in, bu transfere onay vermediği ortaya çıktı.

"GELECEĞİ YATIRIM YAPACAĞIZ"

Her fırsatta, "Artık futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız." diyen 66 yaşındaki teknik adamın, Arda'yı kadroda düşünmediği öğrenildi.

Böylece Arda Turan için Galatasaray defteri kapanmış oldu.

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