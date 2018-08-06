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Arif Özen İtalya'da altın kazandı

Milli sporcumuz Arif Özen, Roma'daki Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

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İtalya'nın başkenti Roma'da Macar Patrick Szurovszki ile finalde karşılaşan Arif Özen rakibini (4-2) yenerek Avrupa şampiyonu oldu.


3. MADALYA OLDU

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda bugün 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0), Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megeneishvili'yi de (7-6) yenerek finale yükselmişti. 

Böylece Arif Özen Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil ve Ramazan Sarı'dan sonra 3. altın madalyayı kazanmış oldu.

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