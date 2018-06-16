Arjantin ilk maçında puan kaybetti

Dün oynanan Portekiz - İspanya karşılaşmasında Ronaldo'nun yaptığı hattrick sonrası gözler Messi'nin milli takımı ile yapacaklarına çevrilmişti.
ARJANTİN AGÜERO İLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Arjantin olurken Tangocular Agüero ile 19. dakikada 1-0 öne geçti.
FİNNBOGASON EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İzlanda'nın bu gole cevabı 23. dakikada gelirken ilk kez geldikleri Arjantin kalesinde golü atan isim Alfred Finnbogason oldu.
Augsburglu oyuncu attığı golle İzlanda tarihine geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına 1-1'lik beraberlik ile gitti.
MESSİ PENALTI KAÇIRDI
İkinci yarıya da Arjantin etkili başladı. Maçın genelinde tek kale oynayan Tangocular 63. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen isim Lionel Messi olurken Barcelonalı yıldız Halldorsson'u geçemedi.
Kalan dakikalarda Arjantin gol için İzlanda kalesini abluka altına alsada skor değişmedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.