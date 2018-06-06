Arjantin, İsrail'le hazırlık maçını iptal etti

Arjantin basınındaki haberlere göre Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran'da yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirdi.

"TEKNİK DİREKTÖR, BAŞINDAN BERİ İSTEMEDİ"

Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin hazırlık maçı oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık müsabakasına soğuk baktıkları belirtildi.

HİGUAİN: "DOĞRU BİR KARAR VERİLDİ"

Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de ESPN televizyonuna konuştu.

İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Higuain, "Sonuçta doğru karar verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.