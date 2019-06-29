Arjantin kazandı, Brezilya'nın rakibi oldu

1 Max Kruse Fenerbahçe'de Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2 Ryan Babel resmen Galatasaray'da Galatasaray, başarılı futbolcu Ryan Babel'le 3 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

3 Buffon, Juventus'a dönüyor Juventus'un efsane kalecisi Buffon, siyah-beyazlı ekibe geri dönüyor. 40 yaşındaki kaleci, Maldini'den İtalya'da en fazla forma giyen futbolcu unvanı almayı hedefliyor.

4 Lucas Lima: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Lucas Lima, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

5 Futbolcular tezkere aldı Vatani görevlerini bedelli askerlik kapsamında yapan futbolcular, terhis oldu. Oyuncular, kısa bir tatilin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

6 TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı TFF'nin Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yaptığı değişiklik sonrası takımlara transfer yasağı ve kadro kısıtlaması gibi cezalar verilebilecek.

7 Celta Vigo, Emre Mor'u satıyor İspanyol basını, Celta Vigo'nun Emre Mor'u kesin olarak takımdan göndereceğini yazdı.

8 Tyler Boyd: Beşiktaş taraftarı muazzam Beşiktaş ile prensip anlaşmasına varan Tyler Boyd, Ankaragücü formasıyla Vodafone Park'ta oynadıkları karşılaşmayı unutamadığını söyledi.

9 Fenerbahçe, Gomis'le görüştü Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'e teklif yaptı. Comolli ile Gomis arasındaki görüşmeye, Başkan Ali Koç da katıldı.