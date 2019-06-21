Arjantin, Kupa Amerika'da son kozunu oynayacak

Barcelona'da kazanmadığı kupa kalmayan Messi, aynı başarıyı Arjantin'le gösteremiyor. Arjantin formasıyla kötü oynadığı için eleştirenler olduğu kadar, takımdaki diğer oyuncuların Messi'ye ayak uyduramadığını dile getirenler de var.

KUPA AMERİKA'YA VEDA EDEBİLİR

Dünya Kupası ve Kupa Amerika'da şampiyonluk yaşayamayan Messi, uluslararası bir turnuvadan daha boynu bükük ayrılabilir.

Daha önce 3 kez Kupa Amerika'da 1 defa ise Dünya Kupası finalinde hüsran yaşayan Messi liderliğindeki Arjantin, 2019 Kupa Amerika'da yoluna devam etmek için pazar akşamı Katar'la karşı karşıya gelecek.

Grupta 2 maçta 1 puan alabilen Arjantin Katar'ı yenip, Kolombiya'nın Paraguay'ı yenmesini bekleyecek. Paraguay kazanırsa Arjantin 3 puan alsa bile Kupa Amerika'ya veda edecek.

Arjantin ile Katar berabere kalır, Paraguay yenilirse 3 takım da 2 puanla sıralanacak ve tur atlayan takımı averaj belirleyecek.

Son maçlar öncesi 6 puanı bulunan Kolombiya ise gruptan lider çıkmayı garantiledi.