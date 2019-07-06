Ensonhaber.com'a dön

Arjantin-Şili maçında olay çıktı: Messi ve Medel atıldı

Copa America'da üçüncülük için mücadele eden Şili'de Medel'in Messi'nin üzerine yürüdüğü pozisyonda hakem ikisine de kırmızı kart gösterdi.

Arjantin-Şili maçında olay çıktı: Messi ve Medel atıldı
Yorum Yap

Corinthians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, ilk yarıda Sergio Aguero (12') ve Paulo Dybala'nın (22') golleriyle öne geçti.

İkinci yarıda Arturo Vidal'ın 59. dakikada gole çevirdiği penaltıya rağmen Arjantin, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Amerika Kupası'nda 3. oldu.

MESSİ VE MEDEL, KAVGA EDİNCE ATILDILAR

İlk yarının bitimine dakikalar kala Messi ile pozisyona giren Medel, sinirlerine hakim olamayıp kafa atmaya çalıştı.Takım arkadaşlarının araya girdiği olay sonrası hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyundan attı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM