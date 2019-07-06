Arjantin-Şili maçında olay çıktı: Messi ve Medel atıldı

Corinthians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, ilk yarıda Sergio Aguero (12') ve Paulo Dybala'nın (22') golleriyle öne geçti.
İkinci yarıda Arturo Vidal'ın 59. dakikada gole çevirdiği penaltıya rağmen Arjantin, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Amerika Kupası'nda 3. oldu.
MESSİ VE MEDEL, KAVGA EDİNCE ATILDILAR
İlk yarının bitimine dakikalar kala Messi ile pozisyona giren Medel, sinirlerine hakim olamayıp kafa atmaya çalıştı.Takım arkadaşlarının araya girdiği olay sonrası hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyundan attı.