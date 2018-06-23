Ensonhaber.com'a dön

Arjantin taraftarları Hırvatları dövdü

Hırvatistan'ın Arjantin'i 3-0 yendiği maç sonrası kavga çıktı. Arjantin taraftarları bir Hırvat taraftarı dövdüler.

Arjantin taraftarları Hırvatları dövdü
Yorum Yap

2018 Dünya Kupası'nda ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, ikinci maçında adeta dağıldı. Hırvatistan'a 3-0 yenilen Tangocular'da taraftarlar maç sonu olay çıkardı.

HIRVAT TARAFTARI DÖVDÜLER

Dünya Kupası'nda bugüne kadar taraftarlar taşkınlık yapmazken, Arjantin-Hırvatistan maçı bir istisna oldu. 3-0'lık yenilginin getirdiği gerginlikten dolayı Arjantinli bir grup taraftar statta birkaç Hırvat taraftara saldırdı.

Arjantin taraftarları Hırvatları dövdü - İZLE

Çıkan kavgada 4-5 kişilik Arjantin taraftarı bir Hırvat taraftarı tekmeledi. Araya diğer taraftarların girmesiyle olay büyümedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/kralspor/html/kral/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM