2018 Dünya Kupası'nda ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin, ikinci maçında adeta dağıldı. Hırvatistan'a 3-0 yenilen Tangocular'da taraftarlar maç sonu olay çıkardı.

HIRVAT TARAFTARI DÖVDÜLER

Dünya Kupası'nda bugüne kadar taraftarlar taşkınlık yapmazken, Arjantin-Hırvatistan maçı bir istisna oldu. 3-0'lık yenilginin getirdiği gerginlikten dolayı Arjantinli bir grup taraftar statta birkaç Hırvat taraftara saldırdı.

Arjantin taraftarları Hırvatları dövdü - İZLE

Çıkan kavgada 4-5 kişilik Arjantin taraftarı bir Hırvat taraftarı tekmeledi. Araya diğer taraftarların girmesiyle olay büyümedi.