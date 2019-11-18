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Arjantin-Uruguay maçı İsrail'de oynanacak

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, İsrail lobisine yenik düştü. Daha önce İsrail'de maç oynamak istemediğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, Uruguay karşılaşması öncesi şehre geldi.

| Haber Merkezi
Arjantin-Uruguay maçı İsrail'de oynanacak
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Arjantin ile Uruguay, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan maç, Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti. Ancak İsrail lobisi, Arjantinli yıldızı ikna etmeyi başardı.

Bu akşam saat 22.15'te başlayacak olan karşılaşma, Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak.

Messi hazırlık maçı için İsrail'e geldi - VİDEO

(Messi, yıllar öncesi Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmişti)

(Messi'nin en önemli rakibi Ronaldo ise İsrail zulmü altındaki Filistinli çocuklar için 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu)

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