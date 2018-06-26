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Arjantin ve Hırvatistan son 16 turuna kaldı

Dünya Kupası D Grubu'nda Hırvatistan 9 puanla lider, Messi'li Arjantin 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi. Nijerya ve İzlanda ise turnuvaya veda etti.

Arjantin ve Hırvatistan son 16 turuna kaldı
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FIFA 2018 Rusya Dünya Kupası'nda D Grubu maçları tamamlandı.

ARJANTİN SON MAÇINDA TURLADI

Dünya Kupası'na büyük umutlarla gelen Arjantin, ilk maçında İzlanda ile berabere kaldı, ikinci maçında ise Hırvatistan'a 3-0 mağlup oldu.

Beklentilerin altında kalan Messi ve arkadaşları çok kritik olan Nijerya maçını 2-1 kazanarak kendilerini affettirdi.

Messi'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golü VİDEO

HIRVATLARIN RAKİBİ DANİMARKA

Avrupa temsilcisi Hırvatistan, D Grubu'ndaki tüm maçları kazanarak lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatların bir üst turdaki rakibi C Grubu'nun ikincisi Danimarka oldu.

FRANSA İLE ARJANTİN KARŞILAŞACAK

Son maçında Nijerya'yı 2-1 geçen Arjantin ise C Grubu'nun lideri ve turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Fransa ile karşılaşacak.

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