Futbol zevki kadar yapılan sert ve acımasız faullerle de adından söz ettiren Arjantin futbolu böylesini az gördü.

UÇAN TEKME ATTI

Alt liglerde oynanan bir karşılaşmada rakibine çift dalarak tekme atan futbolcu kırmızı kart görürken, faul sonrası ortalık karıştı.

Ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile son dakikalara girilen maçta, topu çizgide kontrol eden futbolcu, rakibin uçan tekmesiyle acı içinde yerde kaldı.

Bu hareketin ardından maçta kavga çıktı. İki takımın futbolcuları ve teknik kadrosu birbirine girerken, iki taraf zor sakinleştirildi.

Federasyonun, yaşanan olayların ardından nasıl bir ceza vereceği ise merak konusu.

Arjantin'de insanlık dışı faul - VİDEO