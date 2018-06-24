Arjantin'de Sampaoli isyanı

Büyük umutlarla geldiği 2018 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda İzlanda ile berabere kalan Arjantin, ikinci maçta da beklediğini bulamadı.

Hırvatistan'a 3-0 kaybederek 1 puanda kalan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Arjantin'de teknik direktör Jorge Sampaoli'nin taktikleri tartışma konusu oldu.

58 yaşındaki teknik adam ile futbolcular arasında Hırvatistan maçının ardından sinirler gerildi. Sampaoli, yaptığı açıklamayla sorumluluğu üstlenmesine rağmen oyuncular sakinleşmedi!

GİTMEZSE MAÇA ÇIKMAYIZ

Futbolcular, gruptaki son maçları olan Nijerya karşısında teknik direktör Sampaoli'nin takımın başında olmamasını istedi! Kendi aralarında toplantı gerçekleştiren Tangocular, Sampaoli'nin bir an önce gönderilerek Nijerya maçına çıkmamaları yönünde karar aldı.

BURRUCHAGA GELSİN

Oyuncuların toplantısında ölüm kalım maçı anlamına gelen Nijerya karşılaşmasında takımın başında Burruchaga olması yönünde fikir birliği çıktı! 55 yaşındaki Arjantinli Jorge Luis Burruchaga, son olarak 2016-17 sezonunda ülkesindeki CA Sarmiento'yu çalıştırmıştı.

Sampaoli, Hırvatistan maçı sonrasında açıklama yapmış ve Arjantin kadrosunun Messi'nin parlaklığını gölgelediğini ifade etmişti.

MESSİ'YE EŞLİK EDEMİYORLAR

"Takım ideal seviyeye ulaşamadığı için Leo'nun performansı limitli hale geliyor. Messi'ye en iyi şekilde eşlik edecek takımı oluşturamadık."

"Şu anda Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi kıyası yapamayız. Yenilgideki tüm sorumluluk benin. Oyun planını daha farklı şekilde kurgulayabilirdim."

Arjantin medyası da teknik heyet ve oyuncuları eleştiri yağmuruna tutarken Arjantinli teknik direktör ve ülkenin en önemli medya kuruluşlarından TyC’nin yorumcusu Ricardo Caruso Lomdardi’den önemli bir iddia geldi.

Arjantinli futbolcuların Jorge Sampaoli’yi takımda istemediğini belirten Lombardi, “Futbolcular Sampaoli’yi saf dışı bırakıp Burruchaga’yı takımın başına getirmek istiyor” ifadelerini kullandı.