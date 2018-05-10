Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin Superliga'de Boca Juniors deplasmanda Gimnasia La Plata ile karşı karşıya geldi.
33. ŞAMPİYONLUK
Boca Juniors, Gimnasia La Plata ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Boca Juniors Arjantin Superliga'da bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu Boca'nın 33. şampiyonluğu oldu.
Boca Juniors'un karşılaşmadaki gollerini 12. dakikada Pablo Perez, 57. dakikada Ramon Abila kadetti. La Plata'nın gollerini ise 33. dakikada Nicolas Colazo ve 81. dakikada Brahian Aleman attı.
Bu sonuçla Boca Juniors ligdeki puanını 57'ye çıkarmayı başardı. Boca son lig maçında deplasmanda Huracan ile karşılaşacak.