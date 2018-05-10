Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Aykut Kocaman, sezon başında Elif Elmas'tan çok ümitli olduğunu ifade etmişti. Ancak tecrübeli hoca, genç oyuncu için gelen tekliflerin kabul edilmesini istedi.

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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj

Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.