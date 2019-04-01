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Arjantin'de şampiyon Racing Club

Tigre deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Racing Club, takipçisi Defensa y Justicia'nın da puan kaybetmesiyle Arjantin Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta 18. şampiyonluğunu ilan etti.

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Arjantin'de şampiyon Racing Club

Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Ligde 2018-2019 sezonunun 24. haftasında Racing Club, Don Jose Dellagiovanna Stadı'nda Tigre'ye konuk oldu. Karşılaşma, Racing Club'de 57. dakikada Augusto Solari ve Tigre'de 90. dakikada Lucas Rodriguez'in kaydettiği gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Puanını 56 yapan Racing Club, ikinci sıradaki Defensa y Justicia'nın da evinde Union Santa Fe ile 1-1 berabere kalmasının ardından rakibiyle arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve bitime bir hafta kala 18. şampiyonluğunu ilan etti.

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