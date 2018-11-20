Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu

Arjantin'de bir futbol maçından önce yaşanan olay, spordaki şiddetin nerelere geldiğini gözler önüne serdi.
TRİBÜNÜN ALTINA EL BOMBASI YERLEŞTİRİLDİ
Buenos Aires takımları İtuzaingo ile Deportivo Merlo arasında oynanacak maçından yaklaşık 3 saat önce Estadio Carlos Alberto Sacaan Stadı'nın misafir tribünün altında yarı gömülü halde el bombası bulundu.
Hemen bomba imha ekipleri harekete geçerken, bombanın güvenli bir alanda kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi.
Olay nedeniyle gecikmeli olarak başlayan derbi 0-0 sona erdi.