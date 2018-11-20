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Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu

Arjantin 3. Ligi'nde oynanan İtuzaingo-Deportivo Merlo derbisi öncesi misafir tribünün altında el bombası bulundu.

Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu
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Arjantin'de bir futbol maçından önce yaşanan olay, spordaki şiddetin nerelere geldiğini gözler önüne serdi.

TRİBÜNÜN ALTINA EL BOMBASI YERLEŞTİRİLDİ

Buenos Aires takımları İtuzaingo ile Deportivo Merlo arasında oynanacak maçından yaklaşık 3 saat önce Estadio Carlos Alberto Sacaan Stadı'nın misafir tribünün altında yarı gömülü halde el bombası bulundu.

Hemen bomba imha ekipleri harekete geçerken, bombanın güvenli bir alanda kontrollü olarak patlatıldığı belirtildi. 

Olay nedeniyle gecikmeli olarak başlayan derbi 0-0 sona erdi.

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