Arjantin'de tribünün altında el bombası bulundu

Devre arasında takıma bir golcü almak isteyen Galatasaray, alternatif olarak Seleznyov'la görüşüyor. Sarı-kırmızılı ekip öncelikli isimlerden biriyle anlaşamazsa Seleznyov'u kadrosuna katacak.

12 haftada sadece 1 kez rakip fileleri havalandıran İslam Slimani, üzüntüden uyuyamadığını söyledi. Cezayirli forvet, "Artık bu duruma son vereceğim" dedi.

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Lucescu'dan Hakan Balta gafı

Ukrayna ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Lucescu'nun futbolu bırakan Hakan Balta için "kendi takımında oynamıyor" demesi futbolseverleri şaşırttı.