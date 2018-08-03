Arjantin'e geçici teknik adam

2018 Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığının ardından Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Arjantin'de teknik direktörlük görevini geçici olarak Lionel Scaloni'nin üstleneceği duyuruldu.

U20 HOCASI TAKIMI ÇALIŞTIRACAK

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, hâlihazırda 20 Yaş Altı Milli Takım'ı çalıştıran Scaloni'nin eylül ayında Guatemala ve Kolombiya ile oynanacak özel maçlarda A Milli Takım'ın başında yer alacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca 40 yaşındaki teknik adamın yardımcılığını eski milli futbolcu Pablo Aimar ile Martin Tocalli'nin üstleneceği ifade edildi.

Federasyon Başkanı Claudio Tapia da ülke basınına verdiği röportajda Scaloni ve ekibinin yıl sonuna kadar takımın başında kalmalarını arzu ettiğini dile getirdi. Lionel Scaloni, Arjantin'in ikinci turda Fransa'ya 4-3 mağlup olarak veda ettiği Dünya Kupası sırasında Jorge Sampaoli'nin teknik ekibinde yer almıştı.