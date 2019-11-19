Arjantin'le Uruguay berabere kaldı

Karşılaşmanın ilk golü Uruguay'dan geldi.

Cavani, Suarezin pasında golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Arjantin, Agüero'nun golü ile durumu 1-1 yaptı.

Uruguay'ın bu gole cevabı 68. dakikada geldi. Suarez attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. 90+2'de sahneye Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi çıktı.

Messi attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi.

MAÇ NEDEN İSRAİL'DE OYNANDI?

Öte yandan daha önce Arjantin ile İsrail arasında oynanması planlanan hazırlık maçı Messi'nin isteği üzerine iptal edilmişti.

İsrail ile Filistin arasında yaşanan problemler nedeniyle iki ülke federasyonu Tel Aviv'de oynanması planlanan maç için "farklı şehirde oynansın" diye başvuruda bulunmuştu.

Ancak bu kez İsrail lobisi, yıldız futbolcuyu ikna etmeyi başararak İsrail'e getirdi ve karşılaşma oynandı.