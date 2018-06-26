Arjantinli taraftarlar şehirleri karıştırdı

Dünya Kupası'nda D grubunda oynanan Hırvatistan-Arjantin maçı, Hırvatların 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Maçtan birkaç gün sonra ortaya çıkan bir olay ise iki Arjantin taraftarını mağlubiyet kadar üzdü.

ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDILAR

İki Arjantinli taraftar maçın oynandığı Nizhny Novgorod yerine yanlışlıkla Nizhny Novgorod'un 950 kilometre uzağındaki Veliky Novgorod'a gitti.