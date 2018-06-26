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Arjantinli taraftarlar şehirleri karıştırdı

Dünya Kupası'nın en şanssız isimleri iki Arjantinli taraftar oldu. Tangoculara gönül veren ikili, Hırvatistan maçının olduğu yeri karıştırınca yaklaşık 950 kilometre uzaktaki başka şehre gitti.

Arjantinli taraftarlar şehirleri karıştırdı
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Dünya Kupası'nda D grubunda oynanan Hırvatistan-Arjantin maçı, Hırvatların 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Maçtan birkaç gün sonra ortaya çıkan bir olay ise iki Arjantin taraftarını mağlubiyet kadar üzdü.

ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDILAR

İki Arjantinli taraftar maçın oynandığı Nizhny Novgorod yerine yanlışlıkla Nizhny Novgorod'un 950 kilometre uzağındaki Veliky Novgorod'a gitti.

Arjantinli iki taraftar olayı şöyle anlattı: "Veliky Novgorod’da trenden indiğimizde ortalık epey sakindi, in cin top oynuyordu. Şehir Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapan bir yere hiç benzemiyordu. Ne taraftarlar ne maça gelen yabancı seyirciler yoktu. Bir süre stadı aradık ama bulamadık. Ardından doğru yerde olmadığımızı fark ettik."



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