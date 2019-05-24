Arjen Robben: En iyi kararım Bayern Münih

Real Madrid'den Bayern Münih'e 10 sezon önce transfer olan Arjen Robben, hayatında verdiği en iyi kararın bu olduğunu söyledi.

Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği 2009 yazında Bayern Münih'e transfer olan Arjen Robben, "Ayrılmamın Cristiano Ronaldo'nun transferiyle hiçbir alakası yoktu. Florentino Perez, tekrar başkan seçildi ve büyük transferler sözü vermişti. Ronaldo, Kaka, Benzema ve Xabi Alonso'yu getirdi. Bana, "Birçok oyuncu aldıklarını ve bunların bir kısmını oyuncu satarak çıkarmaları gerektiğini." söyledi. Benim için çok büyük bir hayal kırıklığıydı." dedi.

"POLİTİKA DEVREYE GİRDİ"

"Teknik direktör Pellegrini ile aramız çok iyiydi." diyerek sözlerini sürdüren Robben, "Kariyerimin en iyi sezon öncesi çalışmalarını yapmıştım. Real Madrid Başkanı Perez'in sözleri sonrası zor durumdaydım. Real Madrid'de çok rahattım ve çok iyi oynuyordum. Ancak, politika devreye girdi ve elimden bazı fırsatları aldı. Kalıp savaşmam veya kariyerime başka bir yerde devam etmem gerekiyordu. Hiç kolay bir karar değildi." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA VERDİĞİM EN İYİ KARAR"

Bayern Münih'i tercih etme nedenlerini de anlatan Hollandalı yıldız, "Ailemle terasta oturup konuştuk. Bayern Münih'te kaptan Mark van Bommel ve teknik direktörleri Louis van Gaal'di. Real Madrid gibi dev bir kulüpten ayrılmak hiç kolay değildir. En büyük hedefim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktı ama Bayern Münih o sıralar Avrupa'da hiç başarılı değildi. Bayern'i seçtim ve orada başarabileceğime inandım. Bayern Münih'e transfer olma kararım, hayatımda verdiğim en iyi karar oldu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.