Arjen Robben futbolu bıraktı

Adı sıklıkla Türkiye ile anılan ve her transfer döneminde üç büyüklere "transfer edilen" Hollandalı yıldız Arjen Robben futbolculuk kariyerini noktaladı.

KARİYERİNİ NOKTALADI

35 yaşındaki Hollandalı futbolcu Arjen Robben, futbolu bıraktığını duyurdu. Hollandalı yıldız futbolcunun, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona ermişti.

Futbol kariyerine Hollanda Eredivisie takımlarından Groningen'de başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Robben, 10 yıl formasını terlettiği Bayern Münih’te 18 kupa kazanmayı başarmıştı. Yıldız oyuncu kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupa, 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 5 Almanya Kupası, 2 İngiltere Community Shied, 2 İngiltere Premier Lig, 2 Hollanda Süper Kupa, bir Hollanda Eredivisie ve bir İspanya La Liga şampiyonluğu kazandı.