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Arkas Fenerbahçe'yi yendi

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, art arda 2. galibiyetini aldı ve seride durumu eşitledi.

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Arkas Fenerbahçe'yi yendi

ANADOLU AJANSI - Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Arkas Spor, art arda 2. galibiyetini aldığı seride durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-11 üstün giren Arkas Spor, daha etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı ve seti 25-19 kazandı. Arkas Spor, ikinci seti de 26-24 üstün tamamladı. Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Arkas Spor, teknik molaya 12-10 önde girdi.

Adis'le etkili oyununu sürdüren ve durumu 18-12'ye taşıyan ev sahibi ekip, seti de 25-18 kazandı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Arkas Spor, 3 galibiyet alacak ekibin şampiyon olacağı seride ilk 2 maçı kaybetmesine rağmen durumu 2-2'ye getirdi.

Arkas Spor ile Fenerbahçe serinin 5. ve son maçında 3 Mayıs Cuma günü yine İzmir'de karşılaşacak. Serinin bir önceki maçında diskalifiye edilen Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag takımının başında yer alamadı.

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