Arkas Spor seriyi 3-2'ye getirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 3-0 öne geçen rakibi karşısında Fenerbahçe, Emre Batur'un etkili servisleriyle 7-6 üstünlük kurdu.

AA'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin 12-8 önde girdiği teknik molanın ardından 15-15 eşitliği yakayan Arkas Spor, 17-16 öne geçti. Çekişmeli geçen son bölüme Arkas Spor 23-22 önde girmesine rağmen, Fenerbahçe seti 25-23 kazandı.

İkinci sete etkili başlayan ve teknik molaya 12-6 önde giren Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyarak bu bölümü 25-16 üstün tamamladı. Karşılıklı sayılarla geçilen üçüncü setin ilk bölümünde 8-6 üstünlük kuran Arkas Spor, teknik molaya da 12-8 önde girdi. Rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Arkas Spor, üçüncü seti 25-22 kazandı.

Dördüncü setin başında iyi bir oyun ortaya koyan Arkas Spor, teknik molaya 12-6 üstün geldi. Arkas Spor, seti de 25- 20 galip bitirerek durumu 2-2'ye getirdi. Her iki takımın karşılıklı sayılar bulduğu final setinde Fenerbahçe, saha değişimi öncesinde 8-7 üstünlük kurdu. Son bölüme 13-13 eşitliklikle girilirken, konuk ekip 4 kez maç sayısı şansını kullanamadı.

Arkas Spor, 19-17'lik sonuçla seti, 3-2'lik skorla da maçı kazanmayı başardı. Seride ilk galibiyetini alan Arkas Spor, seriyi 2-1'e getirdi. Serinin dördüncü maçı 30 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak. Karşılaşmanın ikinci setinde bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag, hakem tarafından diskalifiye edildi. Üçüncü sette bir pozisyonda sakatlanan Arkas Sporlu Mert Matic ise müsabakaya devam edemedi.