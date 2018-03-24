Arma Turan'a Barcelona'dan teklif

G.Saray U10 takımı oyuncusu ve Barcelona FCBEscola İstanbul okulunda eğitim alan Arma Turan, İspanya'da düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasına çağrıldı.

Turan, 25-30 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenecek FcBarcelona uluslararası futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

PSG VE MİLAN DA DAVET ETMİŞTİ

Geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen genç yetenek Arma Turan bugüne kadar geçtiğimiz yıllarda PSG ve Hollanda'nın Ajax takımından sonra İtalya’nın köklü kulübü olan Milan’ın davetlisi olarak Junior Camp antrenmanlarına katıldı.

Arma Turan küçük yaşına rağmen kısa sürede futbol kariyerinde Avrupa'nın üç önemli kulübünde eğitimlere katılarak kendini geliştirmesi ve başarılı olması dikkatlerden kaçmadı.