Arnason: Merih sinirlerimizi bozdu

İzlanda'yı konuk ettiğimiz maçta aldığımız 1 puanla EURO 2020'ye gitme hakkı elde ederek büyük bir coşku yaşadık. Rakip takımda ise hüzün hakimdi.

Taraftar baskısından ve milli futbolcularımızın başarılı performanslarından etkilendiklerini dile getiren İzlandalı oyuncular, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"MERİH TEMASLI OYNUYOR"

Merih'in futbolundan şikayetçi olan Arnason, "Merih özellikle kornerlerde saklanıp temasa başlıyor. 15 kişi ceza sahası içinde olunca görmek zor. Hakeme söyledik. Görmedim diyor. Merih ise gülüyor. Sinirlerimiz bozuldu maç içinde" şeklinde konuştu.

Atmosfere dikkat çeken Skulason ise şöyle konuştu: "Hakemi anlıyorum. 52 bin Türk'ün önünde oynamak zor. VAR olmadan öyle bir pozisyonda penaltı çalmak da çok büyük cesaret isterdi. Fakat pozisyon penaltıydı ve hakemin görmesi gerekiyordu."

Türkiye'nin defansif bir anlayışla sahada olduğunu belirten Traustason, "Çok yakın geçen bir maçtı. Türkler, ilk dakikadan itibaren beraberlik için oynadılar. Maç sonuna kadar kalenin önüne otobüs çektiler. Performansımızdan ötürü gururluyum. 1 puan aldık ama bunun hiçbir karşılığı olmadı. Bu maçtan bazı dersler alacağız ve önümüzde bakacağız" ifadelerini kullandı.



