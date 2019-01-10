Arnautovic için 35 milyon sterlin

West Ham United formasıyla bu sezon çıktığı 17 maçta 9 gol atan ve takımının en skorer ismi olan Marko Arnautovic'e, Çin'den ismi açıklanmayan bir ekip 35 milyon sterlinlik bir teklif yaptı.

2017 Temmuz'unda kulüp rekoru kırılarak Stoke City'den 20 milyon sterline transfer edilen ve geçen sezonu 11 golle tamamlayan 29 yaşındaki oyuncuyu ise kulübü bırakmak istemiyor. 2022'e kadar sözleşmesi bulunun Arnautovic, FA Cup 3. Tur maçında Birmingham'ı 2-0 yendikleri maçta açılış golünü kaydetmiş, ancak 20. dakikada oyundan alınırken, sinirlenmişti.

Daha önce ismi Manchester United ile de anılan Avusturyalı futbolcu, Aralık ayında yan bağlarındaki sakatlık nedeniyle 4 maçta takımını yanlış bırakmıştı.