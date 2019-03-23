Arnavut spikerin maç paylaşımları

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi.

Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, harika bir başlangıç yapmış oldu.

Özellikle ikinci yarıda iyi bir performans gösteren millilerimiz, tüm Arnavut taraftarları olduğu gibi saha kenarında bulunan güzel spikeri de üzdü.

TEŞEKKÜR ETTİ

Karşılaşma öncesi paylaşımlarıyla Arnavut takipçilerini maça davet eden Vilma Masha isimli spikerin SuperSport adlı kanalda çalıştığı öğrenildi.

90 dakikanın ardından suratı asılan Masha, kendisine ilgi gösterenlere İnstagram hesabından teşekkür etti.