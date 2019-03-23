Arnavutluk basını: Türkler İşkodra'yı ele geçirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın başarısı, Arnavut basınında geniş yer buldu.

GELDİ, GÖRDÜ VE KAZANDI

Newsport adlı internet sitesi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ithafen "Geldi, gördü ve kazandı" başlığını attığı haberinde, Güneş'in açıklamalarına da yer verdi.

Maç sonrası Şenol Güneş ile röportaj yapan Supersport, deneyimli teknik adamın "Hak edilen zafer, avantajı bilgelik ile yönettik" ifadesini kullandı.



Koha Jone, Güneş'in ikinci milli takım serüvenine başladığını, Arnavutluk'a karşı çıktıkları ilk maçın kendilerine "umut" verdiğini yazdı.

TERLEMEDEN KAZANDILAR

Medial.mk, Türkiye'nin galibiyetini okuyucularına "Türkiye terlemeden galibiyet aldı, Arnavutluk güçsüz" başlığıyla aktardı.

TÜRKLER İŞKODRA'YI ELE GEÇİRDİ

Televizyon kanalı Top Channel ise internet sitesinde "Türkler İşkodra'yı ele geçirdi. Loro Boriçi'de skor 0-2." ifadelerine yer verdi. Haberde, Arnavutluk'un bu mağlubiyetle finallere gitme hayalini elemelerin başında zora soktuğu yorumu yapıldı.



Ay-yıldızlılar, 25 Mart Pazartesi günü sahasında gruptaki ikinci maçında Moldova ile karşılaşacak.



