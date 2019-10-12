A Milli Takım’ın grubunda puan durumu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma yolunda çok kritik bir maçı kazandık.

Cenk’in 90. dakika attığı golle Arnavutluk’u 1-0 yenerek rakibimizi saf dışı bıraktık.

PAZARTESİ LİDERLİK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Pazartesi günü Fransa’yla liderlik için kapışacağız. Türkiye’nin 18 puana çıktığı grupta Fransa da deplasmanda İzlanda’yı yenerek 18 puana yükseldi. 12 puanda kalan İzlanda ise ilk 2’ye girebilmek için kalan maçlarını kazanıp bizim hata yapmamızı bekleyecek.

Grupta Fransa ve Türkiye, üçüncü sırada yer alan İzlanda’nın 6 puan önünde yer alıyor. 14 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek iki takımdan maçı kazanan taraf liderlik adına büyük adım atacak. Mücadele berabere biterse iki takım, ilk 2 adına avantajlarını koruyacak.

A Milli Takımımız Fransa’ya yenilir, İzlanda da Andorra’yı yenerse ikinci sıra için sahamızda İzlanda’ya kaybetmememiz gerekecek.