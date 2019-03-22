Arnavutluk-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GÜNEŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

İşkodra kentindeki Loro Borici Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Christian Dingert olacak. Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın aynı saatte Andorra-İzlanda ve Moldova-Fransa maçları oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arnavutluk: Berisha, Veseli, Hysaj, Djimsiti, Mijah, Ramadani, Ergyrs, Xhaka, Grezda, Memushaj, Uzuni.

Türkiye: Mert Günok, Gökhan, Merih, Ozan Kabak, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Dorukhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz.