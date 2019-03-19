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Arnavutluk-Türkiye maçının hakemi belli oldu

Milli takımımızın EURO 2020 elemelerinde oynayacağı Arnavutluk karşılaşmasını Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

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Arnavutluk-Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak müsabakada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christian Dingert olacak.

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