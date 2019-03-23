Panucci kovuldu

A Milli Takımımızın 2-0'lık Arnavutluk galibiyeti, Panucci'nin sonu oldu.
Karşılaşmanın ardından istifa etmeyi düşünmediğini söyleyen İtalyan teknik adam, federasyonun kararıyla görevinden alındı.
İşte yapılan açıklama:
"TEŞEKKÜR EDERİZ"
"Arnavutluk Futbol Federasyonu bugün Milli Takım teknik direktörü Christian Panucci ile işbirliğini resmen sona erdirdi.
Şimdiye kadar yaptıkları için Panucci'ye teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz.
Andorra karşısında takımı Ervin Bulku ve Sulejman Mema idare edecek."