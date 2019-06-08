Arsenal, 7 futbolcuyu gönderdi

Premier Lig'i Tottenham Hotspur'un ardında beşinci sırada bitiren, UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye 4-1 yenilerek kupayı kazanamayan Arsenal, Cohen Bramall, Petr Cech, Charlie Gilmour, Stephan Lichtsteiner, Julio Pleguezuelo, Aaron Ramsey ve Danny Welbeck ile resmi olarak yollarını ayırdığını açıkladı.

RAMSEY JUVE'YE GİDİYOR

Resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 7 futbolcusuna veda eden Arsenal; "Kulübe olan katkıları için hepsine teşekkür eder, gelecekteki başarılarının devamını dileriz" ifadelerini kullandı.

7 isim arasından Şubat ayında Juventus ile ön sözleşme imzalayan Galli yıldız Aaron Ramsey'in 1 Temmuz itibariyle İtalyan ekibine katılması bekleniyor. 37 yaşındaki deneyimli kaleci Petr Cech ise sezon sonu itibariyle futbolu bırakcağını açıklamıştı.