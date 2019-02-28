Arsenal, Bournemouth'u dağıttı

Mesut Özil ve Henrikh Mkhitaryan'ın şov gecesinde Topçular, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Mesut Özil, 5. dakikada şık bir aşırtma vuruşla Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Türk asıllı Alman oyucnu, 27. dakikada ise Henrikh Mkhitaryan'ın golünün asistini yaptı. Konuk ekip, 30. dakikada Mousset'in sayısıyla farkı 1'e indirdi. Bu gol Arsenal'i Premier Lig'de 1000 gol yiyen 8. takım yaptı ve ilk yarı 2-1 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.

ARSENAL 3'TE 3 YAPTI

47. dakikada Mkhitaryan'ın sağdan cezasahasına inip ortaya çıkardığı topu altıpas ön çizgisi üzerinden ağlarla buluşturan Koscielny, Arsenal'i 3-1 öne geçirdi. 59'da ise bu kez sahneye Aubameyang çıktı. Mkhitaryan'ın asistinde ağları havalandıran Gabonlu, takımını iyice rahatlattı: 4-1.

Maçta son sözü 78. dakikada Alexandre Lacazette söyledi. Fransız oyuncu, serbest serbest vuruştan vuruştan 5. kez Bournemouth Bournemouth ağlarını havalandırdı ve Arsenal sahadan 5-1 galip ayrıldı. Üst üste 3. maçını da kazanan ve Tottenham ile oynayacağı 29. hafta maçı öncesi göz dağı veren Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 56 yaptı. Bournemouth ise 34 puanda kaldı.