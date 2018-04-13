Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

CSKA Moskova ilk maçta 4-1 yenildiği Arsenal karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü devam ettiremedi. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Arsenal, mucize olmasına izin vermedi ve maçı 2-2 bitirdi.
Arsenal, Rus rakibine karşı toplamda alınan 6-3'lük skor ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.
MARSİLYA 5 ATTI
Almanya'da 1-0 yenildiği Leipzing'i ağırlayan Fransız temsilcisi Marsilya maça şokla başladı. 2. dakikada geri düşen Marsilya çabuk toplandı ve ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi. Avantajlı skoru aldıktan sonra ikinci yarıda da üstün olan ev sahibi, 5-1 kazandı.
Toplam skorda 5-3 kazanan Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.
SALZBURG DEPLASMAN GOLÜYLE TURLADI
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya'da Lazio'ya 4-2 yenilen Salzburg, evinde 4-1 kazandı.
Salzburg, ilk maçta attığı 2. golün avantajıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.
SPORTİNG KAZANDI ATLETİCO GÜLDÜ
Turun ilk maçında İspanya'da 2-0 kazanan Atletico Madrid, Portekiz'de varlık gösteremedi.Tüm hatlarıyla maçı domine eden Sporting Lisbon mücadeleyi 1-0 kazandı.
1-0'lık galibiyetin yetmedi Sporting turnuvaya veda ederken, İspanyol ekibi Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.