Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

Ukraynalı boksör Klitschko'yu yenen ancak doping testi pozitif çıktığı için ceza alan Tyson Fury, yeniden ringlere geri dönüyor.

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Guardiola'nın 680 milyon euroluk transfer listesi

521 milyon euro harcamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Pep Guardiola, yeni sezon için Manchester City yönetiminden transfer bütçesi olarak 680 milyon euro istedi.