Arsenal, Emery ile ilgili kararını açıkladı

Son haftalarda kötü sonuçlar alan Arsenal'de, Unai Emery'nin geleceği tartışmalara neden olmuştu.

Arsenal'de futboldan sorumlu yöneticiler Raul Sanllehi ve Vinai Venkatesham, düzenledikleri basın toplantısında, kamuoyunda yer alan tüm eleştirilere rağmen teknik direktörlerinin arkasında duracaklarını belirtti.

"EMERY'NİN BU İŞ İÇİN DOĞRU İSİM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Kendilerine yöneltilen soru üzerine ikili, "Biz de sezonun bu döneminde alınan sonuçlar ve sahada gösterilen performanstan dolayı herkes gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz. Takımın beklenen seviyede olmaması nedeniyle taraftarların, Unai'nin, oyuncuların ve tüm çalışanların kızgınlığını paylaşıyoruz. Sezon hedeflerimizin karşılığını bulması açısından bazı şeylerin düzelmesi gerekiyor ve Unai'nin bu iş için doğru isim olduğuna inanıyoruz." cevabını verdi.

Yöneticiler, gidişatı tersine döndürmek için yoğun bir çaba gösterdiklerinin altını çizerek, "Bu zorlu süreçte taraftarlarımızla birlik olup takıma destek olmayı umuyoruz, beraber daha güçlüyüz." mesajını verdi.