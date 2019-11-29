Arsenal, Emery'nin işine son verdi

Arsenal'de Emery dönemi kapandı.
7 maçtır kazanamayan İngiliz ekibi, dün akşam Avrupa Ligi'nde alınan Frankfurt mağlubiyeti sonrası İspanyol teknik adamla yollarını ayırdı.
MESUT'U OYNATMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYORDU
Arsene Wenger'in yerine Arsenal'in başına geçen Emery'nin Ada macerası kötü bitti.
Yıllardır başarıya aç olan İngiliz ekibine beklenen futbolu oynatamayan, inişli çıkışlı bir grafik çizen Emery kovuldu.
48 yaşındaki teknik adam son aylarda Mesut Özil'i oynatmadığı için fazlasıyla eleştiri alıyordu. Mesut'la yıldızı bir türlü barışmayan Emery'nin Arsenal'deki görevi 1.5 sezon sürdü.
Kararın performans nedeniyle alındığını belirten Arsenal yöneticisi Josh Kroenke, göreve geçici olarak Freddie Ljungberg'in getirildiğini açıkladı. Sezon başında U23 takımının başına geçen Ljungberg, A takımın sorumluluğunu üstlenecek.
Emery yönetiminindeki Arsenal, ilk 13 haftalar itibarıyla 18 puanla Premier Lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcına imza atmıştı.
Öte yandan Topçular'ın başında 78 maça çıkan Emery, 43 galibiyet 20 mağlubiyet alırken, 20 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.