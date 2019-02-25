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Arsenal evinde kazanmayı bildi

İngiltere Premier League'de 27. hafta karşılaşmasında Arsenal, kendi sahasında Southampton'ı 2-0 mağlup etti.

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Arsenal evinde kazanmayı bildi

Premier League'de Manchester United ve Chelsea ile beraber dördüncülük mücadelesi veren Arsenal, kendi sahasında ağırladığı Southampton'ı karşılaşmanın henüz başlarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

TOPÇULAR, MANU'YU GERİE BIRAKTI

6. dakikada Alexander Lacazette ile öne geçen "Topçular", 17'de Henrikh Mkhitaryan'ın attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçı 2-0 kazandı. Bu sezon ilk haftada kendi sahasında Manchester City'ye 2-0 yenilen Arsenal, bu karşılaşmadan sonra Emirates'te çıktığı 13 lig maçında yenilmedi ve son 7 maçını kazandı.

Arsenal bu sonuçla puanını 53'e yükseltti ve Liverpool karşısında 2 puan kaybeden Manchester United'ı geride bırakarak 4.lüğe yükseldi. Arsenal'ı ManU 52, bir maçı eksik olan Chelsea ise 50 puanla takip ediyor. Southampton ise 24 puanda kaldı.

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