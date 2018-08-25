Arsenal galibiyetle tanıştı

Mesut Özil'in kadroda olmadığı maçta Arsenal, West Ham United'ı 3-1 yendi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mesut Özil, Cuma günü antrenman öncesi Emery ile tartışığı için kadroya alınmadı.

Westham United, 25. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekibin üstünlüğü sadece beş dakika sürdü. Hector Bellerin'in ortasını ağlarla buluşturan Nacho Monreal, skoru eşitledi.

Konuk ekip, Arnautovic'le ağları havalandırsa da hakem tarafından gol iptal edildi. Snodgrass'ın gollük şutunu kaleci Petr Cech kurtardı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 70'de konuk ekip için şanssız bir an yaşandı.

Alexandre Lacazette'in şutunda top, West Ham'lı Issa Diop'a çarpıp kendi ağlarına gitti. Uzatma dakikalarında ismi Galatasaray ile anılan Danny Welbeck sahneye çıktı.

Bellerin'in çıkardığı topu 75'de Aubameyang'in yerine giren Welbeck ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti, Arsenal: 3 - West Ham United: 1 Arsenal, bu sezon 3. haftada hanesine ilk 3 puanını yazdırdı; West Ham ise henüz puanla tanışamadı.