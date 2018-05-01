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Arsenal için Buvac iddiası

Sezon sonu ayrılacak Wenger'in yerine birçok manejerin adı Arsenal'le anılıyor. Dünyaca ünlü hocaların ismi yazılırken, İngiliz ekibinin takımı Klopp'un yardımcısı Buvac'a emaet edeceği iddia edildi.

Arsenal için Buvac iddiası
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KRALSPOR

Jurgen Klopp'un 17 yıllık yardımcısı Zeljko Buvac, ani bir kararla Liverpool'dan ayrıldığını açıkladı. Mainz döneminden bu yana Klopp'un yanında yer alan ve başarısındaki 1 numaralı isim olaran anılan Buvac'ın Arsenal'ın başına geçeceği ifade edildi.


ARSENAL'LE ANLAŞTI

Boşnak antrenöre yakınlığıyla bilinen ve 2015 yılında  Buvac'ın Dortmund'dan Liverpool'a transfer olacağını ilk duyuran Pravda BL isimli internet sitesi, bu kez de Buvac'ın Arsenal'ın yeni hocası olacağını açıkladı.

KLOPP'UN ARKASINDAKİ İSİM

Bosna basını, Arsenal'in Buvac'la anlaştığını ve yakın zamanda transferin duyurulacağını yazdı. Buvac, Klopp'un taktik anlayışının arkasındaki en önemli isim olarak lanse ediliyor. 

Öte yandan Arsenal'de Arsene Wenger sonrası takımın başına geçmeye aday Ancelotti, Sarri, Conte, Allegri, Luis Enrique gibi isimlerin yerine Buvac'ın getirilmesi durumunda taraftarların nasıl tepki vereceği ise merak konusu.

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