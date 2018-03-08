Arsenal İtalya'da büyük avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 tur ilk maçında A.C Milan'a konuk olan Arsenal, büyük bir avantaj yakaladı. İngiliz ekibi Arsenal, Milano'dan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
TOPÇULAR İLK YARIDA BİTİRDİ
Maça hızlı başlayan Arsenal, Mesut Özil'in pasını değerlendiren Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle 15. dakikada öne geçti.
İlk yarıda ağırlığını koruyan Arsenal, 45. dakikada farkı ikiye çıkarttı. İngilizlerin maestrosu Özil bir kez daha sahneye çıktı. Alman yıldızın pasını Aaron Ramsey filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkarttı.
İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Mücadelenin ikinci 45 dakikasında Milan bütün uğraşlarına rağmen golü bulamadı. Evinde 2-0'lık mağlubiyetten geri gelemeyen İtalyan ekibi, Arsenal karşısında turu zora soktu.