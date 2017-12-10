Arsenal kritik haftada 2 puan bıraktı

İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal, deplasmanda Southampton'a konuk oldu.
Chelsea'nin puan kaybettiği, Manchester United ve Manchester City'nin birbirleriyle karşılaşacağı haftada Arsenal, çok zor anlar yaşadığı Southampton deplasmanında beraberliği son dakikalarda kurtardı.
BERABERLİĞİ SON DAKİKALARDA KURTARDI
Southampton, maçın hemen başında 3. dakikada Charlie Austin'in golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla biterken Arsenal, baskılarını ikinci yarıda arttırdı.
Oyuna 72. dakikada dahil olan Fransız forvet Olivier Giroud, 88. dakikada Alexis Sanchez'in ortasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına beraberliği getirdi. Uzatma dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.