Arsenal Mesut'a sahip çıktı

Alman Milli Takımı'nın son yıllardaki en etkili isimlerinden Mesut Özil, Dünya Kupası öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle çok sayıda politikacı ve gazeteci tarafından eleştirildi.

Almanya'ya bağlılığı tartışılan Mesut Özil, Panzerler'in 2018 Dünya Kupası sonrası gelen tepkiler üzerine 'ırkçılık' nedeniyle Milli Takımı bıraktı. Mesut Özil'e çeşitli kesimlerin ardından kulübü Arsenal'den de destek geldi.

"MESUT'A YARDIM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Arsenal'in Singapur'daki kampı Alman gazetecilerin akınına uğradı. Mesut Özil, soruları yanıtlamazken, İspanyol teknik adam konuyla ilgili görüşlerini aktardı ve "Herkese ve görüşlerine saygı duyuyorum. Bizler profesyonelleriz ve bizim için çalışan ve bizlerle olan herkesi anlamak zorundayız. Dünyada futbolun içerisindeyiz ve herkesin görüş ile eleştirileri olabiliyor. Bu görüşlerden uzak kalma ve işimize odaklanma yeterliliğine sahiliz" dedi.

Konuyu Mesut Özil'e getiren Emery, "Mesut deneyimli yetenekli ve harika mantaliteye sahip. Bizim onun kendisini iyi hissetmesi ve kalitesini göstermesi için yardım etmemiz gerekiyor. Eminim, bizimle harika bir sezon geçirecek" ifadelerini kullandı.

Emery, Milli Takım'daki durumuyla ilgili Mesut Özil ile özel konuşup konuşmadığı konusunda yorum yapmazken, "Hepimiz Mesut'un kendisini burada bizimle evinde gibi hissetmesini istiyoruz, her oyuncu için bir aile gibi olmak istiyoruz. Onun her gün çalışması ve takım arkadaşları ile iyi anlaşması bizim için iyi. Ondan çok memnunum. Her oyuncuya bakıyorum ve bence Mesut buradaki tüm oyuncuların saygısına sahip" sözleriyle Türk asıllı futbolcuyu övdü.