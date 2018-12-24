Arsenal, Mesut'la İsco'yu takas etmek istiyor

Arsenal, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Isco'yu Mesut Özil ile takas edip edemeyeceklerini soruşturuyor.

HOCAYLA TERS DÜŞEN MESUT TEKLİFLERE AÇIK

Unai Emery ile ters düşen ve Arsenal'da bir geleceğinin olmadığını düşünen Mesut, Independent'ta yer alan habere göre gelecek tekliflere hazır olduğunu söyledi.

İSCO TAKASI ÇÖZÜM OLACAK

Mesut'un haftalık 300 bin poundluk maaşıysa kulüpten ayrılmasını zorlaştırıyor. Ancak bazı Arsenal yetkilileri, Isco'nun bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

REAL MADRİD DE MESUT'A SICAK BAKIYOR

Yazın kadrosunda büyük bir değişime gitmeyi planlayan ve Isco'yla sorunlar yaşadıkları için onu satmakta istekli olan Real Madrid de Mesut ile Isco'yu takas etmeye sıcak bakıyor.