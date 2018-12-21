Arsenal, Mesut'u kiralıyor

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Arsenal forması giyen Mesut Özil, son dönemde İngiliz ekibinde gözden düştü. Geçtiğimiz yıllarda Topçular'ın sahadaki beyni olan yıldız futbolcu bu sezon ise sadece 3 kez forma giydi.

İNGİLİZLER EMERY'NİN TAKTİĞİNE UYMADI DİYOR

The Times gazetesi 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Mesut'un devre arasında kiralacağını ifade etti. Gazete, haftalık 350 bin pound kazanan Mesut'un Emery'nin taktiğine uymadığını ve performans olarak yetersiz görüldüğü için gönderileceğini yazdı.

Aldığı maaş ve performans bakımından yeterli görülmeyen Mesut'u başta Inter olmak üzere birçok kulübün istediği aktarılıyor.

SKANDAL PARTİNİN FATURASI KESİLDİ

Öte yandan The Times taktiksel ve performans olarak gösterse de ayrılık kararında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan uyuşturucu partisinin etkili olduğu iddia ediliyor.

Mesut Özil'in uyuşturucu partisindeki görüntüleri - İZLE

Bu konu hakkında henüz resmi bir yaptırımda bulunmayan Arsenal'in, Mesut Özil'den başlayarak uyuşturucu partisine katılan oyuncularla ilgili bir takım kararlar alacağı İngiliz basınına yansımıştı.

Mesut Özil'i ocakta göndermeyi planlayan Arsenal'in bu kararında uyuşturucu partisinin de büyük payı olduğu belirtiliyor.