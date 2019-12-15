Arsenal: Mesut'un kendi görüşü

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, dün Twitter hesabından Müslümanlara çağrı yapmıştı.

"BU ZULMÜ HERKESE DUYURUN"

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Mesut, batı medyasında bile Doğu Türkistan haberleri yer alırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

Mesut Özil'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır."

"MESUT'UN ŞAHSİ FİKRİDİR"

Yaşanan bu gelişmenin ardından Çin'de çok sayıda destekçisi ve ticari çıkarları bulunan Arsenal Kulübü, işlerinin sıkıntıya girmemesi için bir açıklama yayınladı.

Kulüp, bu ülkede yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu Weibo'daki resmi hesabı üzerinden yaptığı Çince açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca "Arsenal, bir futbol kulübü olarak siyasete girmeme ilkesine daima bağlı kalmıştır" denildi.

