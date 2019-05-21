Arsenal, Mkhitaryan'ı Azerbaycan'a götürmüyor

UEFA Avrupa Ligi finalinde 29 Mayıs Çarşamba günü Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek.

Arsenal, Bakü'de oynanacak final maçına Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki siyasi gerilimden dolayı Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı götürmeyeceklerini açıkladı.

AZERBAYCAN GÜVENCESİ YETMEDİ

İngiliz ekibi Arsenal, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mkhitaryan'ın Avrupa Ligi finalinde yer almayacağını duıyurdu. Açıklamanın detaylarında, Ermeni futbolcu ve ailsiyle görüşülüp bu kararın alındığını belirtildi.

Arsenal, Azerbaycan'ın verdiği tüm güvencelere rağmen böyle bir karar imza attı. Azerbaycan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Elkhan Mammadov, "Arsenal daha finale gelmeden UEFA'dan tüm koşulların sağlanması için bir talep almıştık. Henrikh Mkhitaryan için de tüm güvenlik önlemleri hazır" açıklamasını yapmıştı.

Arsenal cephesi ise daha önce Mkhitaryan'ın can güvenliğinden endişe ettiklerini belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "Finalin oynanacağı yerle ilgili endişelerimiz var. Oyuncumuz sakatlanabilir hatta öldürülebilir. Büyük ihtimalle Mkhitaryan'dan yoksun bir şekilde sahaya çıkacağız."