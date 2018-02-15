Arsenal Östersunds'a 3 attı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hiçbir takımdan çekinmediklerini ve kötü gidişata son vereceklerini söyledi.

Real Madrid'e 3-1 yenildileri maçın ardından konuşan Neymar, rövanş mücadelesinde daha iyi oynayacaklarını ve turu geçeceklerini söyledi.

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Dembele'nin fast food tutkusu sakatlığını etkiliyor

Barcelona'nın Dortmund'dan 105 milyon euroya transfer ettiği Dembele, yaşadığı sakatlığı fast food alışkanlığından dolayı bir türlü atlatamıyor.