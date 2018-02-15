Arsenal Östersunds'a 3 attı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eledikten sonra gruplardan da çıkmayı başaran Östersunds, Arsenal'e boyun eğdi.
Mücadeleye hızlı başlayan Arsenal, 13. dakikada Monreal’in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.
24. dakikada Papagiannopoulos’un kendi kalesine attığı golle skor 2-0’a geldi.
İlk yarı Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda ise sahneye çıkan Mesut Özil, 58. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (0-3)
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü Londra’da oynanacak.