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Arsenal Östersunds'a 3 attı

Galatasaray'ı Avrupa dışına iten Östersunds'a konuk olan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçını 3-0 kazandı.

Arsenal Östersunds'a 3 attı
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı eledikten sonra gruplardan da çıkmayı başaran Östersunds, Arsenal'e boyun eğdi.

Mücadeleye hızlı başlayan Arsenal, 13. dakikada Monreal’in fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.

24. dakikada Papagiannopoulos’un kendi kalesine attığı golle skor 2-0’a geldi.

İlk yarı Arsenal'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise sahneye çıkan Mesut Özil, 58. dakikada maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. (0-3)

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 22 Şubat Perşembe günü Londra’da oynanacak.

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