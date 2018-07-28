Arsenal, PSG'yi 5-1 mağlup etti

Teknik direktör Unai Emery'nin, eski takımına karşı farklı kazandığı maçta Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 13'te Mesut Özil, 67 ve 71'de Alexandre Lacazette, 87'de Rob Holding ve 90'da Edward Nketiah kaydetti. PSG'nin tek sayısı penaltıdan 60'ta Christopher Nkunku'dan geldi.

PSG 2 MAÇTA 8 GOL YEDİ

Geçtiğimiz günlerde Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, Arsenal'de sahaya kaptan olarak çıktı. Mesut Özil, 64. dakikada yerini Emile Smith Rowe'a bıraktı. Thomas Tuchel yönetimindeki PSG ise iki hazırlık maçında toplam 8 gol yedi. Fransız ekibi, Bayern Münih'e de 3-1 mağlup olmuştu.

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD ve Singapur ev sahipliği yapıyor. Avrupa ayağındaki karşılaşmalar Avusturya, İngiltere, Fransa, İtalya, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de oynanıyor.

Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City ve Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon, Portekiz'den Benfica kulüpleri katılıyor.