Arsenal rahat kazandı

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta mücadelesinde Arsene Wenger'in takımı Arsenal ile Paul Lambert'in çalıştırdığı Stoke City kozlarını paylaştı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arsenal 3-0'lık skorla kazandı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, perdeyi açan isim Pierre-Emerick Aubameyang oldu. 75. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Aubameyang 86'da bir gol daha atttı. 89'da Lacazette skoru ilan etti.

Gabonlu yıldızın ligdeki gol sayısı 5 oldu. Lacazette ligdeki 10. golünü kaydetti.